Cercle Brugge staat voor haast onmogelijke opdracht: "Gebrek aan ervaring heeft hen te veel punten gekost"

Cercle Brugge kijkt tegen een haast onmogelijk opdracht aan. Ze moeten op zes matchen nog negen punten goedmaken op Waasland-Beveren, terwijl ze na 24 partijen nog maar elf punten gesprokkeld hebben. Ex-speler Stijn De Smet vreest dat het verhaal in 1A erop zit.

Stijn De Smet brak als jeugdproduct van groen-zwart door op het hoogste niveau en verdedigde tot z’n 24e de kleuren van de Vereniging. Hij verliet Cercle in 2009 en zag zijn ex-ploeg drie jaar lang in de tweede klasse uitkomen, tot ze in 2018 promoveerden. Aan dat hoofdstuk in de hoogste klasse lijkt nu een einde te komen.

“Ik denk dat het vrij definitief is. Deze situatie gaan ze niet meer kunnen rechtzetten, zo kort voor het einde van de competitie”, vreesde De Smet het ergste scenario voor zijn ex-ploeg. “Jammer, want ik heb er mooie jaren gehad.”

De matchen na de jaarwisseling typeerden volgens De Smet het seizoen van Cercle Brugge. “Op het gebied van enthousiasme kan je niemand iets verwijten. Ik zie gewoon een gebrek aan ervaring. Hoe verklaar je anders die spectaculaire ommekeer van Anderlecht in de slotminuten. Een ervaren ploeg geeft daar de zege wellicht niet uit handen.”

“Het was hetzelfde verhaal als tegen Antwerp, de week ervoor. Voorstaan, 80 minuten tegen een mannetje minder spelen en de zege niet over de streep kunnen trekken. En zo waren er nog gevallen dat er kans was op puntenoogst, maar dat ze het in het slot hebben weggegeven”, besloot De Smet.