Beerschot schiet zichzelf in de voet: "Verklaar me gek, maar ik blijf erin geloven"

Beerschot heeft zichzelf in de voet geschoten op Schiervelde. Na het weekend zijn ze waarschijnlijk hun leidersplaats in de tweede periode weer kwijt. Nochtans hadden ze genoeg kansen om de wedstrijd te beslissen.

Het blijft zo een rare competitie, dat 1B. Beerschot speelde vorige week een heel sterke match en dus zond Hernan Losada dezelfde elf het veld op tegen Roeselare. Een sterke Tissoudali nam hen bij de hand, maar er werd slechts één kans afgewerkt.

“Over het resultaat ben ik ontgoocheld, maar over ons voetbal kan ik alleen maar tevreden zijn”, zei Hernan Losada aan GvA. “Mijn jongens hebben er alles aan gedaan om te winnen, zoals we op voorhand hadden afgesproken, dus we hebben onszelf niets te verwijten. Dit is wat ik elke week wil zien. Verklaar me gek of niet, maar ik blijf geloven dat wij een kans hebben op de periodetitel. In 1B kan alles.”