Kemar Lawrence vertelt wat hij Anderlecht kan bijbrengen en hoe hij aan zijn bijnaam kwam

Kemar Lawrence is aangekomen bij Anderlecht. Geen overbodige luxe, want Anderlecht kan wel een extra linksback gebruiken. De Jamaicaan legt alvast uit hoe hij aan zijn bijnaam is gekomen.

Lawrence heeft er alvast zin in. "Ik wilde altijd al in Europa spelen. Ik was heel blij toen ik van de interesse hoorde. Ze hebben me hier ook al gezegd dat ze me gaan pushen, ik kijk ernaar uit. Ik wil er zo snel mogelijk aan beginnen en zo rap mogelijk op het veld staan. Ik kan het team energie bijbrengen. De coach weet alvast wat voor speler ik ben."

In Amerika kreeg hij de bijnaam 'Taxi'. Dat heeft toch wat uitleg nodig. "Als je Jamaica wat kent, weet je dat de taxichauffeurs daar wat gek zijn. Ik breng diezelfde flair in mijn stijl van spelen. Het is wat anders, zoals mijn tackles: zuiver, maar anders..."