Virton maakt het nog wat spannender en is één van de drie leiders in tweede periode, ook Union nog niet uitgeteld

Excelsior Virton wist wat het moest doen als het alleen de tweede periode wilde aanvoeren in 1B: winnen van Union. Daardoor moet Virton zowel OHL als Beerschot naast zich dulden. Ook Union is één van de vijf ploegen die nog kans maken op de periodetitel.

Na bijna 25 minuten voetballen pakte Turpel uit met een enig mooie trap. Het doelhout verhinderde de 1-0. Kort hierna moest Kristiansen uitpakken met een geweldige redding. Union overleefde deze twee hachelijke momenten en haalde de rust met 0-0.

De Brusselaars kwamen na de pauze beter in de match en hadden op het einde zelfs de beste kansen via Nielsen en Brown. Het bleef echter bij een scoreloos gelijkspel. Virton heeft nu evenveel punten dan OHL en Beerschot, de andere leiders in de tweede periode. Lommel en Union volgen op twee punten.