Cercle-voorzitter trekt zich op aan zege en plant nieuwe supportersactie voor de verplaatsing naar STVV

Cercle Brugge heeft zijn eerste overwinning onder nieuwe voorzitter Vincent Goemaere te pakken. Groen-zwart staat met de rug tegen de muur in de degradatiestrijd, maar van opgeven is er nog geen sprake.

Hoop doet leven en door de zege van zaterdagavond mag Cercle Brugge blijven hopen op een miraculeuze comeback. "Ik denk dat iedereen ons al had afgeschreven", liet voorzitter Vincent Goemaere optekenen. "Daarom was deze deze overwinning zo belangrijk voor ons. We kruipen weer wat dichter bij de rest en ik blijf erin geloven dat we in staat zijn om iets te realiseren."

We gaan opnieuw iets aanbieden, dat zijn we aan onze fans verplicht na dit seizoen.

"Er zijn nog 15 punten te verdienen en het geloof en de positiviteit zijn zeker nog niet verdwenen", ging hij verder. De eerstkomende matchen zijn tegen Sint-Truiden en Moeskroen. Op papier twee haalbare tegenstanders en voor de verplaatsing naar Zuid-Limburg heeft de voorzitter nog een verrassing in petto.

"Net zoals tegen Eupen (toen waren de tickets en het busvervoer gratis, nvdr.) gaan we iets aanbieden aan onze supporters. Dat zijn we aan hen verschuldigd na dit seizoen. De komende dagen zullen we meer info geven", bleef Goemaere mysterieus. De bedoeling is alvast om zo veel mogelijk Cercle-fans in Staeyen te krijgen om de ploeg massaal te steunen.