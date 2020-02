Duidelijk statement: Imke Courtois is nog niet weggeblazen van nieuwkomer Club Brugge, maar heeft wel veel lof voor andere speler blauw-zwart

Club Brugge is aan een goed seizoen bezig, zoveel is duidelijk. Maar niet overal loopt het even goed. Imke Courtois houdt enkele spelers tegen het licht.

Van nieuwkomer Krmencik is ze nog niet echt wild geworden: "Het is een harde werker, een type-Depoitre, een valse trage", aldus Imke Courtois in De Zondag. Nieuwe Vanaken "Maar ik ben nog niet van mijn sokken geblazen tot nu toe. Hij is minder krachtig en minder verstandig in de duels dan Depoitre. Ik keek er naar uit nochtans." Van De Ketelaere is ze dan weer wél fan: "Hij is heel goed, verstandig en heel leergierig ook. Hij speelde al op de flank en in de spits, maar ik ben ervan overtuigd dat hij een echte spelverdeler wordt, een nieuwe Vanaken."