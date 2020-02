Franky Dury na zware nederlaag: "Charleroi was gewoon beter"

Drie dagen na de zure uitschakeling in de halve finale van de Beker van België, kreeg Zulte Waregem een nieuwe opdoffer te verwerken. Het verloor zwaar van Charleroi.

Op Mambourg werd het 4-0. Zulte Waregem had nochtans ook wel kansen om op voorsprong te klimmen, maar coach Francky Dury was achteraf duidelijk.

“Charleroi heeft deze punten niet gestolen. Ze wonnen zowat alle duels en combineerde veel beter. We hebben woensdag misschien wat veel energie verspeeld, maar Charleroi was gewoon beter. Hopelijk doen we het volgende week beter.”

Zulte Waregem neemt het volgende week op tegen Moeskroen. Essevee kan zich geen nieuwe misstap meer veroorloven in de strijd om play-off 1.