Vossen weet waarom hij concurrentiestrijd verloor met Brugse spitsen: "Dat speelt ook mee in het voetbal"

Jelle Vossen kwam voor Nieuwjaar nagenoeg niet in de plannen voor van het Club Brugge van Philippe Clement. De spits koos eieren voor zijn geld en trok naar Zulte Waregem, waar hij in zijn eerste wedstrijd voor de fusieclub meteen zijn killersinstinct liet gelden.

Vossen is ervan overtuigd dat hij zijn neus voor doelpunten ook in Brugge niet kwijt was: "Ik heb zeker het gevoel dat ik ook bij Club mijn doelpunten had kunnen maken, maar de trainer maakt zijn keuzes", verklaart de Bilzenaar in Het Nieuwsblad.

"Ik denk dat ik mijn waarde had kunnen hebben voor Brugge, maar ik ga er niet over klagen of bij blijven stilstaan. Ik ben blij dat ik nu hier ben en direct in mijn eerste wedstrijd heb kunnen laten zien dat ik nog altijd de goal weet staan."

Economische waarde boven sportieve waarde

Waarom heeft hij dan eigenlijk nooit echt de kans heeft gekregen om dat te tonen bij blauw-zwart? "Ik ben ervan overtuigd dat ik commercieel gezien niet de interessantste speler was voor Club. Dat speelt ook mee in het voetbal. Dat is jammer voor de speler, maar je merkt dat dat aspect belangrijker wordt voor veel clubs."