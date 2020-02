'Koningen van het Laatste Kwartier' of van wisselvalligheid? "Ik schat Charleroi en Antwerp momenteel hoger in"

Standard begon dan wel met twee overwinningen aan 2020, maar sprankelend voetbal bracht het allerminst. Na de nederlaag tegen KV Kortrijk wil de Luikse club zich herpakken met een sterke prestatie tegen Club Brugge. Het zou alleszins in de lijn liggen van hun wisselvallige seizoen.

Wisselvallig, zo typeert ook Eric Van Meir het seizoen van Standard. "De resultaten van de laatste weken, met late winning goals tegen Oostende en Mechelen verdoezelen dat een beetje, maar tegen Kortrijk was het gewoon slecht. Men kan Michel Preud’homme dan wel ‘de Koning van het Laatste Kwartier’ noemen, maar dat gaat niet elke week lukken", legde de analist uit.

Geen uitdager van Club Brugge

De kans om een en ander recht te trekken in januari is niet gelukt, denkt hij. "Tijdens de wintermercato hebben ze gegokt en verloren. Topschutter Emond is vertrokken en ook Mpoku hebben ze laten gaan. En straks zien ze ook nog Lavalée de club verlaten. Daartegenover staat dat er niet goed is ingekocht. Over Carcela kan Preud’homme ook niet tevreden zijn, want die is niet altijd voor de volle 100% gemotiveerd."

Zondag ontvangen de Rouches competitieleider Club Brugge in Sclessin. Club is volgens Van Meir dé titelfavoriet en Standard is geen uitdager. "Ik schat Charleroi en Antwerp momenteel hoger in en dat is enigszins toch jammer, want een ploeg als Standard moet altijd voor de top spelen. Gent en Antwerp zijn wat mij betreft de uitdagers van Club Brugge voor de titel. Standard heeft nu nog een paar punten nodig om helemaal zeker te zijn van play-off 1", besloot hij.