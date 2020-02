Thomas Christiansen reageert na puntenverlies Union: "Slecht resultaat, maar ..."

"We boeken hier een slecht resultaat." Thomas Christiansen viel met de deur in huis na het gelijke spel van Union bij Virton. "Maar we moeten blijven geloven in die tweede periode."

"We speelden tegen een goed georganiseerde ploeg die ons in de problemen heeft gebracht", aldus Thomas Christiansen vanuit Virton na de puntendeling. "We hebben geen oplossingen gevonden op hun organisatie." Slecht resultaat "0-0 is voor ons een slecht resultaat. Het wordt nu weer wat moeilijker om die tweede periode binnen te halen natuurlijk", beseft de coach van Union. "Maar we zullen er blijven voor gaan. Er is nog steeds hoop, we mogen zeker nog hopen." Union speelt nog tegen Roeselare, OH Leuven en Westerlo.