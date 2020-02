Benat San Jose moest zijn meerdere erkennen in STVV: "We hebben afgezien"

Eupen had het niet onder de markt tegen Sint-Truiden. Van bij het begin holden Milicevic en co achter de feiten aan. Zelfs twee doelpunten die uit de lucht vielen, konden de Pandas niet helpen. Benat San José was na afloop dan ook eerlijk in zijn analyse: "Ik moet Sint-Truiden feliciteren".

"We weten dat het altijd moeilijk is in het begin van de wedstrijd. Dat kunstgras blijft altijd even wennen. STVV speelde heel erg snel en goed, mede doordat wij hen te veel ruimte gaven. We hebben afgezien." "Daarna scoorden we toch twee keer, toch niet evident voor ons, maar we konden dit niet tot de rust houden. Vooral die 3-2 op slag van rust kwam zeer hard aan. Nogmaals: zij scoorden goede goals, maar wij moesten toch echt meer doen." "De tweede helft speelden we iets geslotener. Mijn spelers hebben er alles aan gedaan, maar het mocht niet zijn. Zelfs met vier spitsen lukte het ons niet. Het was een heel moeilijke wedstrijd voor ons", besluit de Spaanse T1 van Eupen.