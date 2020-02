KV Mechelen recupereerde sterkhouder Van Damme maar moet hem dinsdag alweer missen

Op winterstage blesseerde Joachim Van Damme zich aan de ribben, waardoor hij de eerste weken van 2020 niet in actie kon komen voor KV Mechelen. Tegen Cercle Brugge maakte hij zijn wederoptreden en toonde hij meteen zijn waarde voor de ploeg.

Dat Wouter Vrancken Joachim Van Damme had kunnen gebruiken in de matchen tegen Standard en KAA Gent (2-3 en 0-3 nederlaag) staat buiten kijf. Misschien daarom dat hij tegen Cercle Brugge een risico nam om zijn sterkhouder op het middenveld vroeger dan verwacht in de strijd te gooien.

Malinwa keek tijdens de rust tegen een 2-1 achterstand aan, waarop Vrancken besloot zijn krijger in te brengen. "In het begin van het seizoen hebben we hem te vroeg gebracht na een blessure en nu doen we dat opnieuw. Hem op de bank meenemen was eigenlijk al een risico", legde Wouter Vrancken uit waarom hij Van Damme niet van bij het begin liet opdraven tegen Cercle.

Geschorst tegen Charleroi

De middenvelder kreeg 45 minuten en bracht de score in evenwicht, maar in de slotfase scoorde Cercle nog de 3-2. "Je ziet dat hij toch evenwicht in de ploeg brengt en ook hoe belangrijk hij kan zijn voor het team", ging hij verder.

In die 45 minuten liep Van Damme wel tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan, waardoor hij dinsdag geschorst is voor de inhaalmatch tegen Charleroi. Wat extra rust kan misschien geen kwaad...