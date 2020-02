Bij Beerschot blijft men hoopvol: "Twee thuiswedstrijden winnen en we zijn dicht bij finaleticket"

Vrijdagavond kwam Beerschot niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij Roeselare. Virton speelde ook gelijk en OHL won ruim, waardoor alles nóg dichter bij elkaar komt te liggen. Bij de Mannekes blijft men geloven in de periodewinst.

Dat Beerschot met 17 op 33 aan de leiding, zegt alles over de spanning in deze reeks. "Als we de volgende twee thuiswedstrijden winnen, zijn we heel dicht bij dat finaleticket", vertelt Denis Prychynenko aan GvA. Dat Beerschot dit seizoen nog geen twee wedstrijden na mekaar konden winnen, doet er niet toe volgens de centrale verdediger.

"Ik heb gewoon een goed gevoel op dit moment. Vrijdag was ik erg teleurgesteld na de wedstrijd, want we verloren in Roeselare twee kostbare punten. Daarna kwam het besef dat we het ook van de positieve kant konden bekijken: het was lang geleden dat we nog eens zo'n goede wedstrijd hebben gespeeld. We waren steeds baas en kregen veel kansen, maar de efficiëntie ontbrak bij ons andermaal."