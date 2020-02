Virton blijft ambitieus na twee matchen zonder goal: "Maar dat gaan we wel moeten doen"

Ook tegen Union kon Virton opnieuw niet scoren. Maar de moed opgeven? Dat doen ze bij de Luxemburgers zeker nog niet.

Twee matchen niet gescoord, twee matchen niet gewonnen ... "Om te winnen moet je scoren", opende Christian Bracconi met een groot cliché. "We hebben geen slechte match gespeeld en verdienden te scoren."

Ambitieus

"Maar het zat ons niet mee", aldus de coach van Virton. "Het is jammer dat onze offensieve daadkracht niet tot goals heeft geleid."

"We wonnen op punten, maar niet de match. In het klassement staat alles op een zakdoek, dus we blijven ambitieus. We geven ons nog niet gewonnen."