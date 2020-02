De oudste doelpuntenmakers van Europa dit seizoen: een clublegende, een clublegende en... Zlatan

Statistiekensite WhoScored zocht uit wie de oudste spelers waren die dit seizoen scoorden in Europa. Drie grote namen haalden het podium.

Zlatan Ibrahimovic eindigde op plaats drie. Hij was 38 jaar, vier maanden en zes dagen oud toen hij afgelopen weekend de Milanese derby leek te beslissen op slag van rust.

Joaquin was bijna twee maanden ouder toen hij onlangs raak trof voor Real Betis. Hij speelde in totaal al 372 wedstrijden voor Betis.

Maar de oudste doelpuntenmaker dit seizoen is Aritz Aduriz. Die was 38 jaar, zes maanden en zes dagen toen hij op de eerst speeldag zijn enige doelpunt van het seizoen maakte. Tegen Barcelona viel hij twee minuten voor tijd in… en maakte hij nog een wereldgoal die Bilbao drie punten opleverde.

Het was het allereerste doelpunt van het seizoen in La Liga. Het was doelpunt 172 van Aduriz voor Bilbao en mogelijk ook zijn allerlaatste. Geniet nog eens na.