Manchester City weet wie Agüero op termijn moet opvolgen

Sergio Agüero scoort sinds 2011 doelpunten voor Manchester City. De Argentijn is intussen 31 en ligt nog tot 2021 onder contract in Manchester.

Volgens 90min mag Argentijn zelf beslissen of en wanneer hij aan een nieuwe uitdaging toe is. Als opvolger denkt Manchester City aan Erling Braut Haaland.

De negentienjarige ruilde pas vorige maand RB Salzburg voor Borussia Dortmund, maar kan er door een afkoopclausule voor zo’n 75 miljoen euro vertrekken. Een bedrag dat wellicht elke Europese topclub op tafel wil leggen na zijn kanonstart in Duitsland.

Vader en makelaar Alf-Inge Haaland speelde drie jaar voor de Citizens. Afwachten of zijn zoon vroeg of laat in zijn voetsporen treedt.