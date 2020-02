Ook discussie tussen G5 over verdeelsleutel: Anderlecht heeft duidelijke mening

Er is nog altijd geen akkoord bereikt over het mediacontract. Er is een discussie tussen de G5 en de "kleintjes", maar nu zouden er ook problemen zijn tussen de G5. Anderlecht wil namelijk dat de ploegen met de meeste kijkers de meeste inkomsten krijgen.

Volgens Het Laatste Nieuws zou Anderlecht graag hebben dat diegene met de meeste kijkers ook de meeste inkomsten krijgt. Normaal zouden de inkomsten op basis van het klassement bepaald worden. Ook tussen de G5 en de "kleintjes" is er nog steeds discussie. Zo zouden Antwerp, Zulte Waregem en KV Mechelen niet tevreden zijn over de verdeelsleuter, omdat ze zichzelf geen meelopers vinden. Charleroi zou dan weer wel tevreden zijn. Gisterenavond leek de kogel door de kerk, maar een akkoord lijkt dus nog niet bereikt.