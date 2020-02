Ineens zijn er twijfels over bod van Eleven Sports

Plots zijn er vragen over het bod van Eleven Sports. Verschillende kleinere clubs willen zich ervan vergewissen dat de mediagigant zijn beloftes kan waarmaken.

Volgens HLN is er een Vlaamse club die een financieel expert de jaarrekening van de operator liet onderzoeken. Daaruit bleek dat Eleven een negatief vermogen heeft van bijna 11 miljoen euro. Dat moet op zich geen probleem vormen, maar het zorgt wel voor onrust.

In de wandelgangen zou dan weer klinken dat het niet zeker is dat Eleven elk jaar 103 miljoen euro kan ophoesten. "Eleven heeft een goede reputatie. Maar ik zou er graag zeker van zijn dat we alle risico's afdekken. We willen garanties", aldus een Vlaams bestuurslid in de krant.