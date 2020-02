OFFICIEEL: Juventus sluit monsterdeal en is ineens 105 miljoen euro rijker

Allianz zal de Oude Dame ook de komende seizoenen sponsoren. Meer zelfs: Juventus en het bedrijf dat vooral op de financiële - en verzekeringsmarkt actief is hebben een deal tot 2030 gesloten.

In totaal mag Juventus 105 miljoen euro bijschrijven op de bankrekening. In ruil daarvoor blijft het Juventus Stadium officieel de naam Allianz Stadium dragen. Ook op training zal de naam van het bedrijf op de shirts prijken.

Our first warm-up with Allianz on our training kit 馃挭#MilanJuve CoppaItalia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CoppaItalia #ForzaJuve pic.twitter.com/xVEk6Wcy2d