Puzzelwerk voor Thorup: Gent kan nog steeds geen beroep doen op stormram tegen Eupen

Gent wil vrijdagavond tegen Eupen bewijzen dat de mindere prestatie tegen Anderlecht slechts een 'accident de parcours' was. Toch moet het nog steeds enkele sterkhouders missen.

Het goeie nieuws is dat Sven Kums er opnieuw bij is tegen Eupen. Roman Yaremchuk daarentegen zit nog even in de lappenmand en ook voor Depoitre blijkt de wedstrijd in de Oostkantons te vroeg te komen.

Door een voetblessure moest hij ook al verstek geven voor de matchen tegen KV Mechelen en Anderlecht. Dat de Buffalo's hun sterke targetman missen in hun aanvalsspel werd duidelijk in de thuismatch tegen paars-wit.

Puzzelwerk

Thorup zal dus weer enkele knopen moeten gaan doorhakken. Niangbo maakte geen onvergetelijke indruk vorig weekend. Krijgt David Kvilitaia opnieuw naast zich? Of kiest de Noorse oefenmeester voor toptalent Chakvetadze?