Kemar Lawrence, opgewekte en intelligente jongen: "Ja, Messi had een moeilijke avond tegen mij, maar hij had misschien een slechte dag"

Weet je, zelden krijg je bij een speler bij zijn voorstelling de indruk dat het er eentje is die meedenkt over tactiek. Wel, dat heb je dus wel bij Kemar Lawrence. De Jamaicaan kwam heel intelligent over en bezit de nodige humor.

Wedstrijdfit is hij wel nog niet. "Misschien heb ik nog twee weken nodig. Ik heb twee maanden geen matchen gespeeld door de break in de MLS, dus ik heb nog wat tijd nodig."

Al zal Frank Vercauteren hem wel graag snel op het veld zien. Zijn kwaliteiten kunnen veel ploegen pijn doen. "Ik ben een linksachter en mijn eerste taak is verdedigen. Ik geef weinig weg. Maar daarnaast hou ik ook van aanvallen: ik geef graag assists en als het kan kom ik graag ook op het scoreblad. Ik heb de snelheid om het veld op en af te draven. Ik heb een echte winnaarsmentaliteit."

Gek? Ja, maar op een goeie manier

Over zijn snelheid doen trouwens verhalen de ronde. Experten in Amerika beweren dat ze nog nooit zo'n snelle back zagen. "Daaraan heb ik ook mijn bijnaam 'Taxi' te danken. Heb je in Jamaica al eens taxis zien rijden? Wel, geloof me, dat zijn de grootste snelheidsduivels ter wereld. Toen mijn coach in de lagere school me de eerste keer zag spelen, gaf hij me die naam, omwille van mijn snelheid. En ook om mijn tackles. Ik ben agressief, maar clean. Iets specialer", lachte hij. "Gek? Ja, maar in a good way. Dat is de Jamaicaanse cultuur die in mij gebeiteld zit."

Nicholson, da's mijn broer

De legende doet zelfs de ronde dat hij Lionel Messi zo'n moeilijke avond bezorgde dat die op rechts ging spelen. "(lacht) Ik heb al tegen jongens als Messi, Shaquiri en Salah gespeeld. Dan moet je hen vooraf goed bestuderen. Messi is een wereldspeler, maar hij wil altijd naar links gaan. Dan moet je hem als verdediger naar rechts proberen sturen. Of hem tot een pass dwingen. Dan moet je niet te veel gaan tackelen. Hij had een moeilijke avond, maar misschien was het een slechte dag van hem."

Shamar Nicholson, aanvaller van Charleroi, was alvast lovend over hem. "Shamar? (lacht luid) Ja, da's mijn broer hé. Hij was heel opgewonden dat hij nog tegen mij zou kunnen spelen. Hij heeft me ook verteld over Anderlecht, dat het de beste club van België is."