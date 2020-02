Preud'homme niet ontevreden na gelijkspel tegen Club Brugge, maar: "Als die penalty was gefloten, hadden we kunnen winnen"

Standard - Club Brugge eindigde woensdagavond zoals ze begon. Met 0-0 op het scorebord.

Michel Preud’homme was zeker niet ontevreden met de prestatie van zijn troepen. “De mentaliteit zat goed en onze organisatie was ook niet slecht. Alleen hadden we het in de eerste helft beter moeten doen in balbezit.”

“Onze tweede helft was beter. We hebben de nul kunnen houden en niet tegen de eerste de beste ploeg. Dat was al een hele tijd geleden. (in de competitie van 30 oktober tegen Waasland-Beveren, red) Bovendien verdienden we een strafschop in de eerste helft. Als die was gefloten, hadden we kunnen winnen.”

