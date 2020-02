Vormer er Mignolet reageren op arbitrage: "Vissertje doet ook zijn best" en "Ik kan het mezelf óók moeilijk maken door altijd met links uit te trappen"

Standard - Club Brugge eindigde op 0-0 na een match met meer opstootjes dan doelkansen. Ruud Vormer en Simon Mignolet hadden het achteraf over de prestatie van Lawrence Visser.

Standard voerde zoals gewoonlijk de druk op in de slotfase. Toch was de grootste kans nog voor de bezoekers. Ruud Vormer tikte de bal naast.

“Iedereen zei dat ik mij had moeten laten vallen in die fase”, vertelde de Nederlander achteraf. “Maar dan had ik misschien wel mijn tweede kaart gekregen. Dat eerste karton was ook al om te lachen. Ik deed niets verkeerd, maar werd plots als de aanstoker van dat opstootje afgeschilderd.”

“De scheidsrechter voelde de wedstrijd moeilijk aan, maar ach… ‘Vissertje’ doet ook zijn best. Iedereen maakt fouten. Hij had het spel gewoon wat vaker moeten laten doorgaan. Maar het lag niet aan hem dat we hier vandaag niet wonnen.”

Ook Mignolet wou achteraf nog een woordje kwijt over de scheidsrechter. “Ik wou hem na de wedstrijd aanspreken, maar er stonden te veel spelers rond. Ik wil het er graag later nog eens met hem over hebben.”

“Ik zou ook altijd met links kunnen uittrappen. Dat gaat misschien wel, maar dan maak je het jezelf moeilijk. Dat is wat Visser vandaag deed. Daar moet hij, maar de arbitrage in het algemeen maar eens over nadenken.”