Walter Baseggio onder indruk van revelatie Anderlecht: "Gek dat ze zich op zo iemand moeten beroepen"

Walter Bassegio is uiteraard een absoluut icoon van RSC Anderlecht. Hij ziet de jeugd schitteren bij Anderlecht, maar begrijpt het eigenlijk ook niet al te goed.

"Het is eigenlijk gek dat Anderlecht zich moet beroepen op een jonge speler als Antoine Colassin om de spits te dragen", aldus Baseggio.

Verschaeren

"Maar vorig seizoen was het met Yari Verschaeren in play-off 1 eigenlijk ook al zo. Maar goed: Colassin was echt super tot nu toe."

"Hij miste natuurlijk nog wat ervaring, maar wat hij liet zien was echt wel hoopgevend. Ik hoop dat hij snel terug zal komen na zijn blessure, want dat is een rem op wat hij nu aan het beleven is."