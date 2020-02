Hannes Wolf laat zich uit over de arbitrage na omstreden strafschopgeval in Antwerp - Genk

Na Antwerp - Genk ging het toch vooral over de duw van Seck in de rug van Ito, waar geen strafschop werd voor gegeven.

Ook coach Hannes Wolf zag er wel een strafschop in, al was ook hij niet helemaal zeker: "Je kan altijd zeggen dat het geen 100% zuiver een elfmeter is."

85% penalty

"Maar voor mij was het toch meer dan 85% zeker een strafschop. Ik zou in ieder geval eerder strafschop dan geen strafschop gezegd hebben."

Toch was Wolf ook niet blind voor de tekortkomingen van zijn team: "Alles bij elkaar mogen we blij zijn dat Didillon zoveel ballen pakte en we zo nog een punt pakken."