Laszlo Bölöni spreekt over play-off 1 en 'une saison riche': "Soms vraag ik me af of we nog beter kunnen"

Tot op heden rekende Laszlo Bölöni Antwerp nog niet tot de deelnemers aan play-off 1, maar vrijdag liet hij zich toch verleiden.

Mathematisch is het echter nog niet zeker en dat onderstreepte hij ook. "We moeten nog een keer winnen om zeker te zijn. We spelen nog drie keer thuis en met Standard en Charleroi staan we voor twee moeilijke matchen. Maar we bevonden ons in een goede positie in wat tot dusver 'une saison riche' (een rijk seizoen, nvdr.) is geweest", verklaarde Laszlo Bölöni zich nader.

Dat vette seizoen, daar ging hij nog wat dieper op in. "Met nog 4 à 5 speeldagen te gaan weet je al dat je in plaf-off 1 staat, je staat in de bekerfinale, de verbouwingen zijn volop aan de gang en je hebt kunnen proeven van de Europa League", somde de Roemeen alle positieve punten van dit seizoen op. "Soms vraag ik me af of we nog beter kunnen", besloot hij.