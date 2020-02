Op revanche, in blok en absoluut niet gestolen: Charleroi maakt zich op voor play-off 1

Mathematisch kan er nog veel gebeuren, maar dit Charleroi nog uit de top-6 zien vallen zien we niet snel gebeuren. De voorsprong op het nummer 7 bedraagt dertien punten en er zijn er nog maar vijftien te verdienen.

Joker Rezaei

Voor de Carolo's wordt het de derde deelname aan play-off 1 in vier jaar tijd en sinds de invoering van het nieuwe systeem. Vorig jaar greep Charleroi naast een ticket en dat was ook het jaar dat Kaveh Rezaei bij Club Brugge aan de slag was. Hij streek neer op Mambourg in 2017 en aan de zijde van Benavente scoorde hij twaalf keer op weg naar de play-offs en nog vier keer in PO1. Nu zit de Iraanse spits opnieuw aan elf stuks en drie assists.

Voetjes op de grond

Twee weken geleden kwam er in de Luminus Arena een einde aan een ongeslagen periode van dertien opeenvolgende competitiewedstijden. Niet dat de Zebra's naast hun schoenen begonnen te lopen door die indrukwekkende reeks, maar ze werden toch met hun voetjes op de grond gezet na die nederlaag.

Op revanche

Naast Rezaei heeft ook Ryota Morioka zijn aandeel in het succes van Charleroi. De Japanner wil tonen dat hij te vroeg is afgeschreven bij Anderlecht en zich ook opnieuw in de kijker spelen bij de bondscoach van de 'Samurai Blue'. Zijn laatste cap dateert van maart 2018, toen hij nog maar net weg was bij Waasland-Beveren. Dit seizoen is hij rechtstreeks betrokken bij tien goals en vervult hij zijn rol als schakel tussen verdediging en aanval met verve.

Rezaei wil zich ook bewijzen na een mislukt avontuur bij een topclub. Bij Club Brugge kon hij nooit echt zijn stempel drukken.

Op een na beste defensie

Na 25 speeldagen moest de ervaren Nicolas Penneteau zich nog maar 20 keer omdraaien. De ervaren doelman wordt er volgende week 39, maar miste nog geen minuut. Hij verzamelde al elf clean sheets en moet daarmee alleen Simon Mignolet voor zich dulden. Aanvoerder Dessoleil is het verlengstuk op het veld van trainer Karim Belhocine, die een stevige organisatie predikt en zijn snelle jongens dodelijk laat toeslaan op de tegenaanval.