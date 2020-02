Wat heeft 1B te bieden dit weekend? Strijd om de leidersplaats (bis) en wie kraakt de code van Virton?

Westerlo en Lokeren zetten woensdagavond een punt achter speeldag 25 van de Proximus League. De Kemphanen wonnen, waardoor we nu met vier (!) leiders zitten in de tweede periode. Met nog drie speeldagen te gaan is de competitie spannender dan ooit.

Er wordt op twee fronten gestreden. Het eerste is de tweede periodetitel, waar nog zes ploegen naar meedingen. Het andere front is play-off 3 en vooral het ontwijken daarvan. De twee ploegen met het minste punten over heel de reguliere competitie zullen daarin aantreden.

Beerschot - OH Leuven

De eerste match van speeldag 26 is er een op het eerste front. Beerschot en Oud-Heverlee Leuven tellen allebei 17 punten en willen maar wat graag promoveren. De Vlaams-Brabanders hebben in die optiek ook stevig ingekocht deze winter. Zo haalden ze onder meer Jan Van den Bergh, vorig jaar nog de rots in de branding bij Beerschot, op huurbasis weg bij KAA Gent.

Als OHL ook de tweede periodetitel pakt, ontlopen ze de promotiefinale en gaan ze rechtstreeks naar de Jupiler Pro League. Daar willen de Mannekes alvast een stokje voor steken. Een van hun wapens is een erg solide defensie. Ze slikten maar zeven tegengoals in de tweede periode, maar ze maakten er ook nog maar twaalf.

Union - Roeselare

Union is een van de twee achtervolgers op het leiderskwartet. Dat doen ze samen met Lommel, op twee punten van OHL en Beerschot en co. Ze zijn dus nog lang niet uitgeteld. Roeselare doet niet meer mee voor de tweede periode en strijd vooral om niet aan play-off 3 te moeten deelnemen. De achterstand op Lommel, de derde laatste in het algemene klassement, bedraagt drie punten. Zijn staan op de slotspeeldag tegenover elkaar.

Lommel - Westerlo

Westerlo is de derde leider die in actie komt dit weekend en heeft een uitstekende uitreputatie. Die willen ze graag bevestigen tijdens het niet zo verre bezoek bij het Lommel van Peter Maes. Ze hebben iets recht te zetten, want de vorige uitmatch ging met 1-0 verloren in het Kiel. Het sfeer is alvast top bij Westerlo, dat woensdag sterk presteerde tegen Lokeren (3-2), maar het zichzelf onnodig moeilijk maakte. Lommel kan nog elk punt gebruiken om play-off 3 te ontlopen.

Lokeren - Virton

Voor de thuisploeg wordt het haast onmogelijk om play-off 3 te vermijden, maar toch blijft de inzet van elke match hoog. De gevolgen voor de laatste en voorlaatste plaats in het algemeen klassement zijn immers niet te onderschatten. De voorlaatste begint aan play-off 3 (een 'best of five') met drie punten meer en mag een thuismatch meer spelen. Virton is de vierde co-leider in de tweede periode en slikte in zijn laatste vier matchen geen enkel tegendoelpunt.