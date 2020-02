Hairemans dolgelukkig: "Veel frustratie, eindelijk kon ik het verschil eens maken"

Geoffry Hairemans zit nu ook in de harten van de Mechelse fans. Tot nu toe kon hij zijn stempel niet drukken bij Malinwa, maar tegen Anderlecht scoorde hij de goal die het allemaal veel makkelijker maakte.

Hairemans vierde zijn goal alsof het zijn allereerste ooit was. Het tekende voor hem het einde van een moeilijke periode. "Er kwamen heel veel emoties los, ook de frustratie kwam tot uiting", gaf hij toe. "Ik kon eindelijk het verschil eens maken!"

Hairemans zag ook dat de rode kaart voor Doku heel wat verschil maakte. "We kwamen er in de eerste helft heel moeilijk uit. Toen ze met tien vielen, konden we de bal hoger veroveren en makkelijker gevaarlijker zijn."

De middenvelder is met zijn club nog steeds in de running om in play-off 1 te spelen. Daar zou hij ook zijn ex-club Antwerp tegenkomen. "We moeten het nu match per match bekijken. Dit doet wel deugd na alle kritiek die we de laatste weken kregen."