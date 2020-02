Ook Mauves Army laat van zich horen: "Collectieve straf dreigt einde te maken aan positieve dynamiek"

Mauves Army, de sfeergroep van Anderlecht die steevast achter het doel zit, heeft zich nu ook geroerd. De supporters vinden het niet kunnen dat zij met de vinger gewezen worden voor de actie van één individu.

De voetzoeker die richting Simon Mignolet gegooid werd, heeft grote gevolgen gehad. Alle vakken achter het doel moeten op 7 maart tegen Zulte Waregem gesloten worden. Anderlecht besliste ook om niet in beroep te gaan.

Mauves Army voelt zich bedrogen. "Wij kunnen niet tolereren dat de schuld van alle feiten die worden gepleegd achter de goal in onze schoenen worden geschoven. Wij hebben steeds onze verantwoordelijkheid opgenomen wanneer het nodig was. Dit was een individu die niet aan onze groep gelink is."

"Door de straf van de Geschillencommissie te aanvaarden, corrigeren jullie een actie van een individu ten koste van duizenden supporters die de club steunen. Jullie kiezen voor een collectieve straf die een einde kan maken aan de positieve dynamiek die wij, supporters, gecreëerd hebben met de spelers sinds het begin van het seizoen."