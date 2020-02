Michel Preud'homme: "Niveau van tegen Club Brugge evenaren om te rivaliseren met de kampioen"

Zondag trekt Standard naar Genk voor een belangrijk duel in de strijd om play-off 1 alweer. En Michel Preud'homme wil er graag wat van maken.

Michel Preud'homme was blij met de puntendeling tegen Club Brugge donderdag, maar wil er nu ook staan in Genk. "We waren goed tegen Club in de duels en daarop moeten we verder bouwen."

Mentaliteit

"De ploeg heeft goed gereageerd wat betreft het fysieke en wat betreft de mentaliteit. Dat moeten we nu elke wedstrijd vasthouden."

"We moeten hetzelfde niveau benaderen om te kunnen wedijveren met de regerend landskampioen", blijft hij op zijn hoede voor Genk.