Roland Duchâtelet nog steeds hevig voorstander BeNeLiga en wil ook betere velden in België

Geen onderwerp in het voetbal waar Roland Duchâtelet geen mening overheeft. De zakenman stelt tot zijn tevredenheid vast dat de discussies omtrent de oprichting van een BeNeLiga concreter worden. Ook de kwaliteit van de velden in België kaart hij aan.

"Druk de BeNeLiga door", klinkt zijn oproep bij Het Belang van Limburg aan de clubleiders. "Ik heb dat een jaar of zeven geleden al opgeworpen, zonder veel succes. Met de BeNeLiga kan je wel hogere tv-gelden innen en stijgt het niveau van de competitie.

Degelijke terreinen

Maar kan dat ook wel een goede zaak zijn voor een club als pakweg... STVV? "Vorig weekeinde waren we de beste ploeg van het land. Ik zou niet weten waarom STVV niet in de BeNeLiga zou kunnen geraken. DMM.com heeft altijd aangegeven dat play-off 1 een hoofddoel was, dat zal ook waargemaakt worden. Alleen is STVV met zijn soort voetbal afhankelijk van degelijke terreinen."

Standard, de ex-club van Duchatelet, kampt momenteel met een problematische grasmat. "Het wordt tijd dat iedereen een even goede grasmat heeft als Club Brugge, KRC Genk, AA Gent en STVV."