Union geeft driedubbele voorsprong uit handen tegen Roeselare

Roeselare heeft zaterdag 3-3 gelijkgespeeld op het veld van Union. Halverwege stond het nochtans 3-0.

Tabeku opende halverwege de eerste helft de score voor Union na een rush op links. Drie minuten later strafte Nielsen bezoekend balverlies af: 2-0. Op slag van rust leek Sigurdason de wedstrijd te beslissen: 3-0 halverwege.

Camargo milderde na 53 minuten van op elf meter en tien minuten voor tijd ging de bal opnieuw op de stip voor de West-Vlamingen. Camargo maakte er met zijn tweede van de avond 3-2 van. Roeselare leek halverwege op weg naar een pak slaag, maar leefde plots opnieuw.

Amper twee minuten later stond het zowaar 3-3. Godwin glipte door de buitenspelval en maakte gelijk. Roeselare pakt zo een belangrijk punt in de degradatiestrijd, Union doet een bijzonder slechte zaak in de strijd om de tweede periodetitel.