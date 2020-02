Kolkend Kiel maakt indruk op de spelers: "Dat gebeurt alleen bij ons"

Reeds voor aanvang van de topper Beerschot - OHL hing er elektriciteit in de lucht. Het leek de sfeer van de grote dagen op het Kiel en de thuisclub deed er met het nodige vuurwerk graag nog een schepje bovenop. Een mooi schouwspel, vonden ook Mike Vanhamel en Denis Prychynenko.

"Of het nu wedstrijd vier is of deze wedstrijd, je moet altijd gemotiveerd zijn. Voor sommige spelers is het misschien wel gemakkelijker om zich op te laden voor thuiswedstrijden als er richting de tienduizend mensen in de tribunes zitten", denkt doelman Vanhamel.

De aanvoerder beseft ook wel dat het bij andere ploegen in de reeks vaak voetballen is onder andere omstandigheden en dat Beerschot ook wel geholpen is door de vurige en massale steun van de eigen aanhang. "Dat is uniek in 1B, dat gebeurt alleen voor ons. Dat het publiek zo achter het team staat, is wel speciaal."

Adrenaline

Ook Denis Prychynenko heeft ervan genoten. "Ik hou van deze wedstrijden. Dit soort wedstrijden liggen mij. Het is geen 3-0 of 4-0, de druk zit erop. Die druk wil ik voelen. Dan hou je negentig minuten de focus. Het geeft adrenaline. Het zijn dan ook veel duels en als verdediger hou ik daarvan."

Ook de hele atmosfeer in en rond het stadion kon de centrale verdediger we smaken. "Ik vond het cool om het veld op te stappen en dan de staff te zien staan, met dat vuurwerk achter hen. Deze grote matchen, daar voetbal je voor."