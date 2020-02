Vercauteren hekelt mentaliteit van spelers en... "Rode kaart Doku is geen toeval"

Laten we zeggen dat Frank Vercauteren niet de gelukkigste mens was in het AFAS Stadion omstreeks 22u45. Dat werd er ook niet beter op naarmate zijn persconferentie vorderde...

Vercauteren kon nog leven met het matchbegin van zijn ploeg. "We hebben de match aangevat zoals het moest: veel controle, we vonden de vrije man en... we misten de voorsprong. Dat is ambetant als je die jongen (Joveljic) diezelfde ballen een hele week op training zag binnentrappen. Na de rode kaart moesten we het spel gewoon ondergaan."

Zijn spelers ontsnapten niet aan de onvrede van hun coach. "We moeten ons de vraag stellen of iedereen alles gedaan heeft om in die match aanwezig te zijn. We moeten niet naar anderen kijken, maar voor de spiegel gaan staan."

Play-off 1 verdienen? De eerste zes zullen het verdienen, de rest niet

Het is niet ver zoeken naar jongens die hij viseerde: Zulj, Lokonga, Vlap, Amuzu... Dat Doku niet klaar was voor zoveel lof had hij ons vrijdag ook al voorspeld. "Ik zag hem van ver aankomen. Het is een samenloop van omstandigheden van wat er in de week gebeurde. Hij is bijna beter dan Hazard, maar dat denk ik niet. Het is alvast geen toeval", verwees hij naar de vele media-aandacht die Doku kreeg.

En play-off 1? Dat lijkt nu wel heel ver weg. Wat denkt Vercauteren daarover? "Denken? Ik denk niet", zei hij kribbig. "Ik ga het geen 150 keer herhalen: we moeten focussen op de match die eraan komt. Als je niet 100 procent gefocused bent op de eerstvolgende match krijg je dit. Of we play-off 1 verdienen? Wat moet ik daarop zeggen? De eerste zes zullen het verdienen, de anderen niet."