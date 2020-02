"Niemand verwijt Doku iets, behalve hijzelf" en "Hij weet dat we met elf hadden gewonnen"

Het sleutelmoment zaterdagavond in KV Mechelen-Anderlecht was de rode kaart voor Jérémy Doku. In de kleedkamer probeerde iedereen de tiener te troosten, maar blijkbaar was dat tevergeefs.

"We hadden de controle, kregen kansen en dan die rode kaart. In de tweede helft heeft Mechelen doorgeduwd", zag Hendrik Van Crombrugge. "Met tien moesten wij meedoen in hun fysieke spel. Of ik Doku iets verwijt? De enige die hem iets kan verwijten is hijzelf en dat doet hij redelijk hard. Maar hij heeft al zoveel positieve dingen gedaan. Het is een heel jonge speler en dat maakt deel uit van zijn leerproces. Jérémy weet dat we met elf hadden gewonnen."

Maar Van Crombrugge geeft de strijd wel niet op. "We hebben al 25 matchen gespeeld die 'we absoluut moesten winnen'. Het was een nieuwe finale en we hebben die verloren. Maar er zijn er nog. We moeten de volgende match winnen. Ja, ik geloof er nog in. Of ik ziek zou zijn om play-off 2 te spelen? Nee!"