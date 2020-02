Capon weet dat Oostende ineens weer in vieze papieren zit: "Nog minstens één overwinning nodig"

KV Oostende ging thuis met 0-3 de boot in tegen KV Kortrijk. Door de winst van Cercle Brugge moeten de Kustjongens opnieuw achter zich beginnen kijken. Ervaren verdediger Brecht Capon is er alvast niet gerust in.

Het spel van Oostende was immers heel flets tegen Kortrijk. Het wekte weinig vertrouwen op voor de komende vier wedstrijden. "Dit komt hard aan, zeker in eigen huis. We wisten dat we de punten nodig hadden. Als je dan met 0-3 verliest, terwijl je weet dat het doelsaldo ook nog belangrijk kan zijn, dan is het een avond om snel te vergeten", zei Capon achteraf.

Zulte Waregem, Antwerp, Genk en op de laatste speeldag... Cercle Brugge. Dat is een kalender om u tegen te zeggen. "Iedereen beseft dat het vijf voor twaalf is. We hebben het wel nog in eigen handen, maar we gaan wel punten moeten pakken. We hebben minstens nog één overwinning nodig. Het programma wordt er ook niet makkelijker op maar we mogen de hoofden nu niet laten hangen."