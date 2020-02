'Matswinnaar' reageert na moeilijke zege tegen Waasland-Beveren: "Iedereen verwacht misschien dat we met 3-0 of 4-0 zouden winnen, maar ..."

De man van de avond in Jan Breydel was Mats Rits. Met twee doelpunten wist hij eigenhandig Waasland-Beveren op de knieën te krijgen.

"Twee keer scoren? Natuurlijk doet dat deugd", aldus Mats Rits. "Maar het was geen makkelijke match voor ons, ook omdat ze goed stonden met elf man voor hun strafschopgebied."

Elke match moet gespeeld worden

"Op de eerste de beste counter van hen gaan we na een 1-0 voorsprong de fout in, waardoor we opnieuw hen de kans gaven achteruit te leunen."

"Het programma van de voorbije weken was niet makkelijk", besefte de matchwinnaar. "En dan zijn er mensen die denken dat we tegen Waasland-Beveren wel even met 3-0 of 4-0 zullen winnen. Maar zo werkt het niet, elke match moet gespeeld worden."