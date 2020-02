OHL ziet promotiefinales dichtbij komen: "Bepaalde scheidsrechters hebben fouten gemaakt"

In 1B kan het van week tot week veranderen, maar na de verliespartij bij Beerschot lijkt het toch weinig waarschijnlijk dat OHL de rechtstreekse promotie kan afdwingen en dus geen finale moet spelen. Thomas Henry vindt dat zijn ploeg in de tweede periode benadeeld is geweest.

Henry had vrijdagavond vlak na de 1-0 een mooie kopkans om Leuven weer langszij te brengen. De bal ging over. "Ik dacht dat de keeper de bal nog raakte. De scheidsrechter beweerde van niet. Dat zijn spelfases in eenn wedstrijd, maar voor mij was het een redding van de doelman."

In deze wedstrijd was het niet bepalend, maar onvrede over de arbitrage sluimerde toch in het hoofd van de spits. De afgekeurde goal van Perbet lag op zijn maag en deed hem terugdenken aan andere fases, eerder in het seizoen.

"Bepaalde scheidsrechters hebben fouten gemaakt. Zij zijn niet de enigen, wij maken zelf ook fouten, maar het zit niet altijd mee. Ik denk aan sommige scheidsrechters die ons benadeeld hebben. Dat was zo in de wedstrijden tegen Lokeren, tegen Lommel. Daardoor hebben we punten verloren. Er zijn omstandigheden buiten onze wil om die meespelen", meent Henry.

Hoe ziet hij de strijd om de tweede periodetitel nu? "Er is niet echt een favoriet. Beerschot heeft zich met de overwinning tegen ons wel in een goede positie genesteld. Zolang het mathematisch mogelijk is, moeten we er in blijven geloven."