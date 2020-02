Eden Hazard beleeft niet veel plezier aan zijn wederoptreden: Real geraakt niet voorbij laagvlieger

Real Madrid heeft er een frustrerende zondagavond opzitten. Een vroeg en laat doelpunt van laagvlieger Celta Vigo waren voldoende voor een puntendeling. Eden Hazard, die in de basis mocht starten, was niet beslissend, maar speelde zeer gretig.

Real Madrid nam de partij van minuut een in handen, maar het was de Rus Smolov die in de zevende minuut Courtois te grazen nam. Real Madrid deed wat het kon, maar stuitte al te vaak op de strakke organisatie van Celta Vigo, dat in de degradatiestrijd verwikkeld is.

Het duurde tot minuut 52 vooraleer Real langszij kwam. Het was Kroos die met een bekeken schot de bordjes in evenwicht hing. Nog geen tien minuten later leek de Koninklijke zijn schaapjes op het droge te hebben: Sergio Ramos zetten een strafschop om en zette de Madrilenen eindelijk op voorsprong.

Real Madrid bleef de wedstrijd domineren en Celta Vigo onderging de wedstrijd volkomen. Tot minuut 85: de pas ingevallen Santi Mina scoorde vanuit het niets de gelijkmaker voor een hyperefficiënt Celta Vigo, tot grote woede van Courtois.

Real zette alles op alles, maar tot twee keer toe kon Benzema niet scoren. Door dit gelijkspel blijft Real Madrid wel leider in La Liga, maar ziet het Barcelona naderen tot een punt.