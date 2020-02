Brugse fans en Tuur Dierckx zijn elkaar nog niet vergeten: "Voelt aan als thuiskomen, maar had liever dat mijn goal ook iets opleverde"

Waasland-Beveren, de voorlaatste in de stand, kon net niet stunten op het veld van competitieleider Club Brugge. Tuur Dierckx maakte zijn ex-ploeg bijna twee punten afhandig, maar daar stak Mats Rits een stokje voor.

Kort na de rust legde Tuur Dierckx het Brugse publiek het zwijgen op met de 1-1 na een vlijmscherpe counter. "De bal was op links en ik wist waar ik moest lopen. Hij kwam perfect voor en ik trap hem lekker binnen. Ik had liever dat mijn goal ook iets had opgeleverd en dat was helaas niet het geval", beschreef de flankaanvaller zijn goal.

Dierckx speelde het grootste deel van zijn carrière voor Club Brugge. Een goaltje meepikken tegen zijn ex-werkgever deed dus wel iets voor hem. "Het voelt aan als thuiskomen, want ik heb hier toch vele jaren gespeeld. We wonnen de beker en we werden kampioen. Een leuke periode, kortom."

Maar ook de West-Vlaamse fans waren hem nog niet vergeten. Toen hij naar de kant werd gehaald, "krampen", kreeg hij applaus uit het bezoekersvak en van het thuispubliek. "Ik ben mijn periode hier nog niet vergeten, en het doet deugd dat zij dat ook niet zijn vergeten. Dat applaus is mooi meegenomen", aldus Dierckx, die veel liever met een of drie punten op de bus richting het Waasland was gestapt.