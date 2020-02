Virton-coach blij met overwinning, maar : "We hadden 1 of 2 doelpunten meer moeten scoren"

Virton haalde het zondagmiddag eenvoudig bij het zieke Lokeren. Op Daknam werd het 0-2, waardoor Virton samen met Beerschot en Westerlo aan de leiding blijft in de tweede periode. Nadat de Luxemburgers net naast de eerste periode grepen, zijn ze ook nu nog steeds volop in de running.

Virton-coach Christian Bracconi bleef ondanks de zege met een wrange nasmaak achter. "Ook het doelpuntensaldo kan nog een belangrijke rol gaan spelen in die tweede periode. In dat opzicht hadden we vandaag een of twee doelpunten meer moeten scoren. En dat was zeker mogelijk: we schoten maar liefst 22 keer op doel", vertelt Bracconi voor de micro van Proximus Sports.

"Anderzijds: met nog twee speeldagen te gaan doen we nog steeds volop mee voor de periodetitel. Ook slaagden we er vandaag weer in om een clean sheet te halen. Zoiets geeft vertrouwen, want een doelpunt volstaat vaak voor ons om een punt/punten te halen."

Volgende week staat een onvervalste topper op het programma: dan trekken de Luxemburgers naar Westerlo, dat samen met Virton en Beerschot aan de leiding staat. "Dat wordt een zeer belangrijke wedstrijd tegen een heel sterkt team. Het wordt zaak voor ons om gedurende deze week de nodige frisheid terug te vinden, want daar mankeert het soms een beetje aan", besluit Bracconi.