Strijd om laatste POI-ticket gaat voort: "Wie wil die zesde plaats!?"

Alsof niemand op de zesde plaats wil staan. Terwijl Anderlecht de boot inging bij KV Mechelen, lieten ook kanshebbers Racing Genk en Zulte Waregem na om gouden punten nemen met het oog op POI-deelname. "Het is wisselvalligheid troef bij de ploegen", stelt Eric Van Meir vast.

De strijd om de zesde plaats blijft ongemeen spannend. Zaterdag leek Anderlecht zijn laatste kans te verspelen door de nederlaag in KV Mechelen, maar ook concurrenten Zulte Waregem en Racing Genk beten zondag in het zand. Standard lijkt door de overwinning bij de landskampioen dan weer wel (zo goed als) zeker van POI.

"KV Mechelen deed met de zege tegen Anderlecht natuurlijk de beste zaak in de strijd om de zesde plaats", vertelt Eric Van Meir aan Voetbalkrant.com. "De strijd om POI is ongemeen spannend, wat voornamelijk door de wisselvalligheid van de kanshebbers komt. Kijk maar naar de kloof tussen de top 5 en de rest: dat zegt voldoende."

De Bekeruitschakeling tegen Club Brugge heeft duidelijk zijn sporen nagelaten bij Zulte Waregem.

"Tot voor kort zag ik in Zulte Waregem de grootste kanshebber voor die zesde plaats. De uitschakeling in de halve finale van de Beker tegen Club Brugge, waarin ze heel goed speelden, heeft duidelijk zijn sporen nagelaten. Het is ook moeilijk om je na zo'n ontgoocheling terug op te laden."

"Ondanks hun zware programma zou Racing Genk er uiteindelijk dan toch in moeten kunnen slagen zich te plaatsen voor POI. Al schrijf ik KV Mechelen zeker niet af. Ze zijn zonder twijfel de grootste vechters en de ploeg met het meeste karakter, door alles wat ze het voorbije jaar hebben meegemaakt."

"Intrinsiek moet Anderlecht altijd in die top 6 staan, maar je kan er geen voorspellingen over doen. Ze zijn aan een enorm wisselvallig seizoen bezig. De ene week is het alles, een week later weer niets", besluit Van Meir.