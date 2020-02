Preud'homme: "Zeker van play-off 1? Er gebeurt elke week wel iets in deze competitie"

Standard zette zondagavond een enorme stap richting play-off 1 door met 1-3 te gaan winnen op het veld van Racing Genk. De Rouches tellen nu zeven punten meer dan Genk en acht meer dan nummer zeven KV Mechelen.

Genk kon tot op één punt van Standard naderen, maar zag de nummer vijf dus tot zeven eenheden uitlopen.

Michel Preud’homme wou achteraf echter niet zeggen dat play-off 1 al binnen was. “Mathematisch zijn we nog niet zeker, dus het is nog te vroeg om al victorie te kraaien. Er gebeurt zoveel in deze competitie, laat ons beide voeten maar op de grond houden.”

Over de wedstrijd was de Luikse coach best tevreden. “We waren voorbereid op de twee systemen die Genk zou kunnen spelen. Mijn jongens hebben dat heel goed opgepikt. Ik vind dat we deze zege verdienen, maar we mogen ook niet vergeten dat Arnaud Bodart ons een paar keer overeind hield.”