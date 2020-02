Referee Department: "Antwerp verdiende geen strafschop tegen Charleroi"

Vooral over de strafschop van Dieumerci Mbokani was veel te doen. De topschutter trapte de bal tegen de arm van Nurio aan en Bram Van Driessche floot een strafschop. De VAR vroeg hem om de beelden nog eens te bekijken, maar hij bleef bij zijn beslissing. Mbokani trapte door het midden, Nicolas Penneteau redde.

Het Referee Department heeft nu laten weten dat hier geen strafschop had mogen worden gefloten.

⚽️ After analyzing the handball situation in #ANTCHA, our Refereeing Department expected the penalty not to have been awarded. The Charleroi defender didn't expand his body in an unnatural manner and therefore didn't commit a handball offense #UnderReview pic.twitter.com/bBH38fDMms