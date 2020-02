Goed nieuws voor supporters van Club Brugge: extra tickets vrijgekomen voor wedstrijd tegen Manchester United

Club Brugge speelt donderdag in de Europa League tegen Manchester United. Er is goed nieuws voor de supporters die nog geen ticket hadden, want er zijn opnieuw tickets vrijgekomen.

Er zijn opnieuw tickets vrijgekomen voor het duel tussen Club Brugge en Manchester United. De supporters kunnen de tickets online aankopen, maar het is alleen geldig voor mensen die geregistreerd waren op de website voor 10 december 2019. Manchester United heeft gisteren vertrouwen getankt, want ze wonnen met 0-2 op het veld van Chelsea dankzij doelpunten van Martial en Maguire. Toch hopen ze bij Club Brugge donderdag op een stunt in eigen huis.