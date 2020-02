Recordreeks mist effect niet: Liverpool FC warempel al zeker van Champions League-ticket voor volgend seizoen

Al zeker zijn van deelname aan de Champions League van volgend seizoen in februari, Liverpool FC kan dat. De Reds zijn aan een waanzinnige campagne bezig in de Premier League en dat rendeert. Over een CL-ticket hoeven ze zich al geen zorgen meer te maken.

Liverpool is in Engeland aan een knotsgekke reeks bezig: op 26 wedstrijden won het... 25 keer. Het staat dan ook los aan kop in de competitie. Zelfs regerend landskampioen Manchester City kan Liverpool geen duimbreed in de weg leggen. De troepen van Jürgen Klopp lijken af te stevenen op de titel. Lopen ze die nog op één of andere manier mis, dan kan hen deelname aan de Champions League van volgend seizoen alleszins niet meer ontlopen. Daarvoor is de voorsprong te groot. Door de Europese schorsing van twee jaar die Man City opgelegd kreeg, leek het sowieso al onwaarschijnlijk dat Liverpool niet één van de eerste vier tickets zou krijgen die recht geven op Europees voetbal. Zege United zowaar goed nieuws voor Liverpool City gaat echter in beroep tegen zijn straf, daar kan dus geen rekening mee worden gehouden. Maar dan nog heeft Liverpool al mathematische zekerheid door de 0-2-nederlaag die Chelsea maandagavond leed tegen Manchester United.





