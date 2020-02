Thorgan Hazard waarschuwt andere Rode Duivel: "Hij is een gevaarlijke kerel, maar ik moet nog wraak nemen"

Vanavond staat een kraker op het programma in de Champions League. Dortmund neemt het op tegen PSG. Het duel is Belgisch getint, want Thorgan Hazard en Axel Witsel spelen tegen Thomas Meunier.

In een grappig interview bij Proximus Sports vertelde Thorgan Hazard dat hij wraak wil nemen op Thomas Meunier. Hij is de trap van Meunier op zijn broer nog niet vergeten. "Hij heeft Eden geblesseerd, dus ik moet wraak nemen", vertelde Hazard op een grappige toon tegen de journalist en Axel Witsel. "Meunier is een gevaarlijke kerel, maar we zien wel. Ik laat mij niet doen zoals mijn broer. Nee, even serieus, Thomas wilde Eden niet blesseren. Het was duidelijk niet met opzet", aldus de flankaanvaller van Dortmund.





Volg Borussia Dortmund - PSG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.