Franse voetballer vijf jaar geschorst nadat hij bij gevecht met andere speler in diens... geslachtsdelen beet

Je hebt vechtpartijen en je hebt bijtpartijen... Een Franse amateurvoetballer heeft een schorsing van vijf jaar opgelopen nadat hij zijn tegenstander beet... in de geslachtsdelen.

Pijnlijke zaak en er moest dus ook een expert bijgehaald worden om de strafmaat te bepalen, want zo frequent gebeurt dit niet. Maar wat was er nu juist aan de hand? Na de match tussen Terville en Soetrich begonnen twee spelers met elkaar te vechten. Toen een speler van Terville zich wou moeien kreeg hij een beet in het geslachtsdeel van een Soetrich-speler. Hij had tien hechtingen nodig en was vier dagen werkonbekwaam.

De 'bijter' kreeg een schorsing van vijf jaar jaar. Het slachtoffer kreeg ook wel een straf omwille van zijn aandeel: zes maanden schorsing.