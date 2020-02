De nieuwste Limbombe van Genk is een combinatie van zijn broers: "Maar hij is wel de meest rustige"

Er is een derde Limbombe opgedoken in het Belgische voetbal. Na broers Stallone en Anthony is het nu de beurt aan Bryan om zijn eerste stappen als prof te zetten bij KRC Genk. Tegen Standard kreeg hij zijn eerste basisplaats.

De 28-jarige Limbombe wordt beschermd door Genk, maar Willy Mraz, medewerker van de Genkse jeugdwerking, kent de familie heel goed. Hij ving ook zijn twee broers op toen ze bij Genk in de jeugd zaten. "Toen de vijfjarige Bryan zijn broertjes kwam bezoeken, zei hij heel overtuigd: 'ik word nog beter dan mijn broers'”, aldus Mraz in HBvL. “Maar dat moeten we nog afwachten. Debuteren is mooi, maar Bryan heeft nog een lange weg voor de boeg. Gelukkig beseft hij dat als geen ander.”

Zijn twee oudere broers worden wel eens als moeilijke karakters afgeschilderd, maar dat weerlegt Mraz. "Welke jongere heeft geen scherp kantje? Het is wel zo dat Bryan de meest rustige is van de drie. Als voetballer is hij een beetje de combinatie van de fysiek indrukwekkende Stallone en de technisch onderlegde Anthony. Hij is heel plichtsbewust, werkt hard aan zijn lichaam en neemt op tijd zijn rust."